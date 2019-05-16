2019-05-16T13:49:43+03:00
Общество

Глава МЧС России по Тверской области отчитался о доходе в 6 млн 542 тысячи рублей

Арсен Григорян опубликовал декларацию за 2018 год
Альберт БОЙКОВ
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Глава МЧС Тверской области опубликовал декларацию Фото: Алексей КОСОРУКОВГлава МЧС Тверской области опубликовал декларацию Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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МЧС России на своем сайте опубликовало декларации руководителей главков министерства в регионах страны.

Так, глава ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян за 2018 год задекларировал доход в 6 млн 542 тысячи 648 рублей, из которых по основному месту работы - 2 млн 846 тысяч 255 рублей.

В нынешней декларации, в отличии от прошлогодней, уже не фигурируют земельный участок площадью 1396 кв.м, жилой дом (276 кв.м) и автомобиль Nissan X-Trail. Логично предположить, что итоговая сумма сложилась именно с продажи этого имущества. Кроме того, в коммерческом найме у него имеется квартира площадью в 101,2 кв.м.

Напомним, что подчиненные Арсена Григоряна так же опубликовали свои декларации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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