На рынках в Тверской области продавали невсхожие семена
Их обнаружили специалисты фитосанитарного надзора
Вырастить хороший урожай из таких семян вряд ли получитсяФото: Евгения ГУСЕВА
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Инспекция проводилась на рынках в Твери, Спирове и Селижарове. Именно там специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области обнаружили невсхожие семена.
Образцы семян моркови, капусты, томатов, укропа, щавеля и петрушки были изъяты и направлены на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили неудовлетворительное качество семян и низкий процент их всхожести.
В отношении этой продукции Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU