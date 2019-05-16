2019-05-16T13:09:02+03:00
Общество

На рынках в Тверской области продавали невсхожие семена

Их обнаружили специалисты фитосанитарного надзора
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Вырастить хороший урожай из таких семян вряд ли получитсяВырастить хороший урожай из таких семян вряд ли получитсяФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Инспекция проводилась на рынках в Твери, Спирове и Селижарове. Именно там специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области обнаружили невсхожие семена.

Образцы семян моркови, капусты, томатов, укропа, щавеля и петрушки были изъяты и направлены на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили неудовлетворительное качество семян и низкий процент их всхожести.

В отношении этой продукции Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине