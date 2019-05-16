На рынках в Тверской области продавали невсхожие семена

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-16T13:09:02+03:00

Вырастить хороший урожай из таких семян вряд ли получится Фото: Евгения ГУСЕВА

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Инспекция проводилась на рынках в Твери, Спирове и Селижарове. Именно там специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области обнаружили невсхожие семена.

Образцы семян моркови, капусты, томатов, укропа, щавеля и петрушки были изъяты и направлены на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили неудовлетворительное качество семян и низкий процент их всхожести.

В отношении этой продукции Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU