В центре Твери у женщины из кармана куртки украли телефон
С заявлением о краже мобильного телефона в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 24-летняя местная жительница.
Полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая находилась в одном из кафе на проспекте Победы, когда неизвестный похитил телефон из кармана ее куртки. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
После осмотра места происшествия, опроса свидетелей и просмотра записей с камер видеонаблюдения, личность подозреваемого была установлена. Злоумышленником оказался 35-летний житель Твери. Мужчину задержали, он во всем признался и вернул похищенный телефон владелице.
За кражу мобильного устройства, согласно ч. 2 статьи 158 УК РФ, злоумышленник может сесть в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU