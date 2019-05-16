В центре Твери у женщины из кармана куртки украли телефон

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-16T12:18:46+03:00

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С заявлением о краже мобильного телефона в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 24-летняя местная жительница.

Полицейские установили, что в день происшествия потерпевшая находилась в одном из кафе на проспекте Победы, когда неизвестный похитил телефон из кармана ее куртки. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

После осмотра места происшествия, опроса свидетелей и просмотра записей с камер видеонаблюдения, личность подозреваемого была установлена. Злоумышленником оказался 35-летний житель Твери. Мужчину задержали, он во всем признался и вернул похищенный телефон владелице.

За кражу мобильного устройства, согласно ч. 2 статьи 158 УК РФ, злоумышленник может сесть в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU