"Тверь Водоканал" информирует об ограничении движения на Петербургском шоссе

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-16T11:44:35+03:00

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На Петербургском шоссе временно будет ограничено движение по двум полосам

Сегодня, 16 мая 2019 г., будет восстановлено дорожное полотно после ремонта водопроводных сетей. Работы планируется выполнить с 10.00 до 16.00. На это время будет перекрыто движение транспорта по обеим полосам Петербургского шоссе в районе дома 65 в сторону центра. При этом сохраниться трафик в обоих направлениях: для движения в сторону центра будет использоваться левая полоса встречного направления.

Временная схема дорожного движения согласована с ГИБДД. Водителям рекомендуется быть внимательными на этом участке и выбирать безопасный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU