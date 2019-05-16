2019-05-16T11:44:35+03:00
Общество

"Тверь Водоканал" информирует об ограничении движения на Петербургском шоссе

Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
ООО "Тверь Водоканал"ООО "Тверь Водоканал"
Изменить размер текста:

На Петербургском шоссе временно будет ограничено движение по двум полосам

Сегодня, 16 мая 2019 г., будет восстановлено дорожное полотно после ремонта водопроводных сетей. Работы планируется выполнить с 10.00 до 16.00. На это время будет перекрыто движение транспорта по обеим полосам Петербургского шоссе в районе дома 65 в сторону центра. При этом сохраниться трафик в обоих направлениях: для движения в сторону центра будет использоваться левая полоса встречного направления.

Временная схема дорожного движения согласована с ГИБДД. Водителям рекомендуется быть внимательными на этом участке и выбирать безопасный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине