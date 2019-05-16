"Тверь Водоканал" информирует об ограничении движения на Петербургском шоссе
На Петербургском шоссе временно будет ограничено движение по двум полосам
Сегодня, 16 мая 2019 г., будет восстановлено дорожное полотно после ремонта водопроводных сетей. Работы планируется выполнить с 10.00 до 16.00. На это время будет перекрыто движение транспорта по обеим полосам Петербургского шоссе в районе дома 65 в сторону центра. При этом сохраниться трафик в обоих направлениях: для движения в сторону центра будет использоваться левая полоса встречного направления.
Временная схема дорожного движения согласована с ГИБДД. Водителям рекомендуется быть внимательными на этом участке и выбирать безопасный скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU