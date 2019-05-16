У женщины украли планшет в фойе торгового центра в Тверской области
С заявлением о краже в дежурную часть отдела полиции по Лихославльскому району обратилась местная жительница. Женщина заявила, что у нее был похищен планшет, который она оставила без присмотра на кофе-машине в фойе городского торгового центра.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими были установлены личности подозреваемых в краже.
По приметам злоумышленников задержали росгвардейцы, которые в это время находились на маршруте патрулирования.
Похитителями оказались 47 и 54-летние жители города Лихославля. В отношении них возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU