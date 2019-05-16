2019-05-16T09:37:46+03:00
Происшествия

У женщины украли планшет в фойе торгового центра в Тверской области

Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержали росгвардейцыЗлоумышленников задержали росгвардейцыФото: Олег ЗОЛОТО
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела полиции по Лихославльскому району обратилась местная жительница. Женщина заявила, что у нее был похищен планшет, который она оставила без присмотра на кофе-машине в фойе городского торгового центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими были установлены личности подозреваемых в краже.

По приметам злоумышленников задержали росгвардейцы, которые в это время находились на маршруте патрулирования.

Похитителями оказались 47 и 54-летние жители города Лихославля. В отношении них возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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