В Тверской области ищут водителя, который после ДТП поджег свою «Оку» и сбежал

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-16T08:56:34+03:00

Авария произошла недалеко от поселка 1-е Мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП зафиксировали в среду, 15 мая, около поселка 1-е Мая.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ока» врезался в «Рено Дастер». Виновный в аварии водитель «Оки» предпочел скрыться с места ДТП, но прежде поджег свой автомобиль.

Местные жители уже опознали нарушителя, и теперь его ищет полиция.

В аварии пострадал пассажир кроссовера. Ему оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU