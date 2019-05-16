В Тверской области ищут водителя, который после ДТП поджег свою «Оку» и сбежал
Авария произошла на автодороге Тверь-Кимры
Авария произошла недалеко от поселка 1-е МаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП зафиксировали в среду, 15 мая, около поселка 1-е Мая.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ока» врезался в «Рено Дастер». Виновный в аварии водитель «Оки» предпочел скрыться с места ДТП, но прежде поджег свой автомобиль.
Местные жители уже опознали нарушителя, и теперь его ищет полиция.
В аварии пострадал пассажир кроссовера. Ему оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU