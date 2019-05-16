Тверской форвард Илья Ковальчук отметился голом в матче с итальянцами

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-16T08:36:20+03:00

Илья Ковальчук отметился шайбой в игре с Иатльянцами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вечером, 15 мая, на ЧМ по хоккею – 2019 сборная России обыграла сборную Италии со счетом 10:0.

На сегодняшний день это самый крупный счет чемпионата. По итогам матча российская хоккейная сборная возглавила турнирную таблицу группы «В».

Сборная показала отличную игру, счет был открыт на первой минуте матча.

На 27-й минуте игры, во втором периоде, отметился шайбой в игре с итальянцами и капитан команды Илья Ковальчук. Он нанес короткий кистевой бросок в дальний угол ворот соперника.

Напомним, что это вторая шайба в копилке Ковальчука на ЧМ-2019. В матче с Австрией форвард забил решающую шайбу.

В следующий раз наша сборная сыграет против Латвии 18 мая, начало в 13.15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU