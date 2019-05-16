На лужайке в микрорайоне «Южный» в Твери был замечен верблюд

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-16T08:06:51+03:00

Наблюдала за верблюдом и наша коллега Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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Необычное явление жители Твери могли наблюдать 15 мая. Средь бела дня по улицам областной столицы разгуливал верблюд.

Животное заметили на улице Машинистов в микрорайоне «Южный, а позже – на площади Велико-Тырново около кинотеатра «Мир».

Пользователи активно стали делиться фотографиями в соцсетях и обсуждать экзотическое животное, появление которого для нашего климата совсем нехарактерно.

Как выяснили в «ТИА», верблюда зовут Василиса. Он давно живет в Твери. Хозяин вывел его на улицу, чтобы поесть травы.

Так что не исключено, что двугорбого красавца тверичане увидят еще не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU