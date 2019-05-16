2019-05-16T07:42:10+03:00
Происшествия

В Тверской области полуторагодовалый малыш выпал с 4-го этажа многоэтажки

ЧП произошло в Редкино
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Информация о том, что из квартиры, расположенной на 4-м этаже многоэтажного дома в поселке Редкино Конаковского района, выпал ребенок, поступила в следственный отдел регионального СК России 15 мая.

Следователи установили, что полуторагодовалая девочка находилась дома со своей матерью. Женщина не заметила, как ребенок забрался на стул у окна, встал на подоконник и выпал, облокотившись на москитную сетку.

С многочисленными травмами ребенок доставлен в реанимационное отделение МСЧ-57 поселка Редкино.

По прибытии на место происшествия сотрудники СУ СК РФ по Тверской области осмотрели квартиру, зафиксировали изломы крепежей москитной сетки, провели обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка, опросили мать и очевидцев.

По факту случившегося следователями следственного отдела по г. Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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