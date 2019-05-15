Тверская библиотека имени Пушкина отметит 100-летний юбилей танцами, книгообменом и мыльными пузырями
Начало праздника в 12.00
Все на праздник!
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19 мая в Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится праздник, посвященный 100-летию библиотеки.
В программе: выступления детских творческих коллективов, танцевальный флеш-моб, мастер-классы, библиоквест, книгообмен, мыльные пузыри, аквагрим, сладкие подарки.
Приглашают всех.
Начало в 12.00.
Вход свободный
Адрес: ул. Советская, 64.
ИСТОЧНИК KP.RU