2019-05-15T23:45:25+03:00
Звезды

Тверская библиотека имени Пушкина отметит 100-летний юбилей танцами, книгообменом и мыльными пузырями

Начало праздника в 12.00
Ирина ТАРАСОВА
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Все на праздник!Все на праздник!
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19 мая в Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина состоится праздник, посвященный 100-летию библиотеки.

В программе: выступления детских творческих коллективов, танцевальный флеш-моб, мастер-классы, библиоквест, книгообмен, мыльные пузыри, аквагрим, сладкие подарки.

Приглашают всех.

Начало в 12.00.

Вход свободный

Адрес: ул. Советская, 64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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