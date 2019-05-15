2019-05-15T23:48:10+03:00
Звезды

Фестиваль танца "Магия востока" в 28-й раз пройдет в Твери

Особенность праздника в том, что он будет длиться весь день, с 11.00 до 22.00
Ирина ТАРАСОВА
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Танцев будет много и самых разных. Фото: из архива Екатерины ЗубовойТанцев будет много и самых разных. Фото: из архива Екатерины Зубовой
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18 мая в Твери в 28-ой раз пройдет фестиваль танца "Магия востока".

Особенность праздника в том, что он будет длиться весь день, с 11.00 до 22.00. Гостей ждут мастер-классы, открытая сцена, возможность потанцевать под барабаны и многое другое.

В программе фестиваля:

- 12:00 «Сцена для всех» - возможность выступить на сцене всех желающих!

- Конкурс непрофессиональных сольных исполнителей с призами!

- Импровизация всех желающих под барабаны в фойе (либо на улице, если погода позволит)

- Мастер-классы педагогов по беллиданс для детей и взрослых

- Зона для фотосессии с профессиональными фотографами

- Художественная роспись хной

- Макияж от профессионала

- Чаепитие по-восточному – возможность бесплатно насладиться различными видами чая!

- Восточный базар – обмен и продажа личных восточных аксессуаров: приносите с собой все околотанцевальное, что давно лежит в шкафу, но все не представлялась возможность продать.

- 18:00 Гала-концерт – шоу «Магия Востока»! Лучшие номера от коллективов и солистов!

ДК Затверецкий

ул. Академика Туполева, 105.

ИСТОЧНИК KP.RU

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