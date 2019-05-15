Фестиваль танца "Магия востока" в 28-й раз пройдет в Твери
18 мая в Твери в 28-ой раз пройдет фестиваль танца "Магия востока".
Особенность праздника в том, что он будет длиться весь день, с 11.00 до 22.00. Гостей ждут мастер-классы, открытая сцена, возможность потанцевать под барабаны и многое другое.
В программе фестиваля:
- 12:00 «Сцена для всех» - возможность выступить на сцене всех желающих!
- Конкурс непрофессиональных сольных исполнителей с призами!
- Импровизация всех желающих под барабаны в фойе (либо на улице, если погода позволит)
- Мастер-классы педагогов по беллиданс для детей и взрослых
- Зона для фотосессии с профессиональными фотографами
- Художественная роспись хной
- Макияж от профессионала
- Чаепитие по-восточному – возможность бесплатно насладиться различными видами чая!
- Восточный базар – обмен и продажа личных восточных аксессуаров: приносите с собой все околотанцевальное, что давно лежит в шкафу, но все не представлялась возможность продать.
- 18:00 Гала-концерт – шоу «Магия Востока»! Лучшие номера от коллективов и солистов!
ДК Затверецкий
ул. Академика Туполева, 105.
ИСТОЧНИК KP.RU