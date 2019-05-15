2019-05-15T19:22:12+03:00
Общество

Пропавшая в Твери девочка найдена живой в Фирово

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Ольга ТРОФИМОВА
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При каких обстоятельствах пропала 15-летняя девочка выяснят следователиПри каких обстоятельствах пропала 15-летняя девочка выяснят следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Напомним, 15-летняя девочка пропала в Твери в районе автовокзала днем, 14 мая. До настоящего времени о месте пребывания подростка информации не было.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по факту исчезновения несовершеннолетней была организована доследственная проверка. Проводились поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, в настоящее время девочка найдена в посёлке Фирово Тверской области, о ее местонахождении в правоохранительные органы сообщили местные жители. В ближайшее время ее привезут в город Тверь для установления всех обстоятельств ее исчезновения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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