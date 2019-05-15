В Тверской области мотоциклист сбил 5-летнего мальчика
ДТП произошло в Торжке
Мотоциклист наехал на 5-летнего ребенка Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась на Тверецкой набережной в Торжке, 15 мая.
5-летний мальчик гулял с родителями на придомовой территории, когда на него наехал мотоциклист.
Водитель 2000-го года рождения, сидевший за рулем спортбайка, не имел прав управления транспортным средством.
Пострадавший мальчик отделался легкими травмами. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU