2019-05-15T19:05:48+03:00
Происшествия

В Тверской области мотоциклист сбил 5-летнего мальчика

ДТП произошло в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоциклист наехал на 5-летнего ребенка Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиМотоциклист наехал на 5-летнего ребенка Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась на Тверецкой набережной в Торжке, 15 мая.

5-летний мальчик гулял с родителями на придомовой территории, когда на него наехал мотоциклист.

Водитель 2000-го года рождения, сидевший за рулем спортбайка, не имел прав управления транспортным средством.

Пострадавший мальчик отделался легкими травмами. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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