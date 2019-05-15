2019-05-15T17:51:49+03:00
Общество

В Тверской области состоялось захоронение 55-ти воинов Красной Армии

Завершена экспедиция «Ржевский выступ»
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе завершилась "Вахта памяти - 2019"В регионе завершилась "Вахта памяти - 2019"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Межрегиональный поисково-мемориальный проект «Ржевский выступ» проходил на территории Холмецкого и Молодотудского сельского поселения Оленинского района с 29 апреля по 8 мая.

В работе приняли участие 62 поисковика из Твери и области, Москвы, Санкт Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Бугуруслана. Экспедиция прошла в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти-2019».

В этом году поисковая экспедиция завершилась торжественной церемонией прощания и захоронения останков павших защитников Отечества в братской могиле д. Холмец в Оленинском районе.

Земле преданы 55 воинов Красной Армии, погибшие в боях в годы Великой Отечественной войны. Из них 36 солдат – из разрушенного захоронения в Макарово, 13 красноармейцев из санитарных захоронений, 6 солдат, обнаруженные на поле боя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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