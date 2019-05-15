Жителей Тверской области приглашают прогуляться по ночному лесу
Все желающие смогут разгадать «Тайны Оковского леса»
Жителей Верхневолжья приглашают в лес полный чудесФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Необычное и загадочное мероприятие под названием «Ночь на тропе» проводит Центрально-Лесной государственный заповедник, расположенный в Нелидовском районе Тверской области.
Событие будет жутко интересным, собравшихся ждет ночной лес, полный чудес и странных происшествий, - приоткрывают завесу тайны организаторы.
Всех желающих ждут 18 мая с 22.00 до 1.30 часов на территории главной усадьбы заповедника.
Стоимость участия - 100 рублей с человека.
ИСТОЧНИК KP.RU