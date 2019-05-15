Уклонист от армии из Твери отделался штрафом

15 Май 17:02 2019-05-15T17:02:32+03:00

Уклонист от армии заплатит штраф 10 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

За нежелание служить ему придется заплатить 10 тысяч рублей

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В Твери прекращено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

С ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого выступил старший следователь Заволжского МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области.

Следователь ходатайствовал принять во внимание, что житель Твери подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, не судим, вред, причиненный преступлением, возмещен и заглажен в полном объеме, характеризуется положительно.

Подозреваемый уже раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.

Постановлением Заволжского районного суда уклонисту назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Данную сумму он обязан оплатить в течение 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU