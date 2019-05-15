Уклонист от армии из Твери отделался штрафом
В Твери прекращено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
С ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого выступил старший следователь Заволжского МСО г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области.
Следователь ходатайствовал принять во внимание, что житель Твери подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, не судим, вред, причиненный преступлением, возмещен и заглажен в полном объеме, характеризуется положительно.
Подозреваемый уже раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.
Постановлением Заволжского районного суда уклонисту назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Данную сумму он обязан оплатить в течение 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU