Принять участие в горячей линии, посвящённой ЕГЭ-2019, приглашают родителей и выпускников Тверской области
Вопросы можно отправлять уже сейчас
Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году стартует 27 маяФото: Виктория ТУШКОВА
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Горячая линия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 20 мая в 11:00 - сообщает министерство образования Тверской области.
На вопросы выпускников, их родителей и педагогов ответит руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Свой вопрос жители Твери и области могут отправить уже сейчас одним из предложенных способов:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;
- на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях;
- по телефону горячей линии +7 495 984 89 19.
ИСТОЧНИК KP.RU