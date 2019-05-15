Принять участие в горячей линии, посвящённой ЕГЭ-2019, приглашают родителей и выпускников Тверской области

15 Май 16:45 2019-05-15T16:45:20+03:00

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году стартует 27 мая Фото: Виктория ТУШКОВА

Вопросы можно отправлять уже сейчас

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Горячая линия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 20 мая в 11:00 - сообщает министерство образования Тверской области.

На вопросы выпускников, их родителей и педагогов ответит руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Свой вопрос жители Твери и области могут отправить уже сейчас одним из предложенных способов:

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;

- на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях;

- по телефону горячей линии +7 495 984 89 19.

ИСТОЧНИК KP.RU