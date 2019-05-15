2019-05-15T16:45:20+03:00
Общество

Принять участие в горячей линии, посвящённой ЕГЭ-2019, приглашают родителей и выпускников Тверской области

Вопросы можно отправлять уже сейчас
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году стартует 27 маяОсновной период сдачи ЕГЭ в 2019 году стартует 27 маяФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Горячая линия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 20 мая в 11:00 - сообщает министерство образования Тверской области.

На вопросы выпускников, их родителей и педагогов ответит руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Свой вопрос жители Твери и области могут отправить уже сейчас одним из предложенных способов:

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;

- на странице «ЕГЭ и ГИА» в социальных сетях;

- по телефону горячей линии +7 495 984 89 19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине