В Тверской области предприниматель кормил клиентов овощами с пола

15 Май 16:37 2019-05-15T16:37:47+03:00

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Сотрудники Бежецкой межрайонной прокуратуры Тверской области нашли нарушения в работе торгового павильона, принадлежащему одному из коммерсантов.

Выяснилось, что павильон не оборудован системой внутреннего водопровода и канализации, технологические процессы при приготовлении блюд игнорируются, мойка и дезинфекция помещения не проводится, специальные бактерицидные лампы не используются. Кроме того, для разделки и обработки мяса, овощей и раскатки теста используется одна и также рабочая поверхность, посуда не соответствует качеству и безопасности, а овощи хранятся на полу в реализации находится пищевая продукция домашнего приготовления (пироги, торт, пицца).

Как сообщает прокуратура Тверской области, области в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело и дан срок в 30 суток на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU