В Тверской области у женщины украли телефон с прилавка магазина
С заявлением о краже мобильного телефона в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в день происшествия оставила телефон без присмотра на прилавке одного из местных магазинов.
На месте происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, опросили возможных свидетелей произошедшего.
Подозреваемого в краже задержали. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Нелидово. Злоумышленник признал свою вину и вернул телефон.
В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. За кражу телефона он может сесть в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU