В Тверской области у женщины украли телефон с прилавка магазина

15 Май 15:24 2019-05-15T15:24:30+03:00

Мужчина может сесть в тюрьму за кражу мобильника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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С заявлением о краже мобильного телефона в дежурную часть МО МВД России «Нелидовский» обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в день происшествия оставила телефон без присмотра на прилавке одного из местных магазинов.

На месте происшествия полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, опросили возможных свидетелей произошедшего.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Нелидово. Злоумышленник признал свою вину и вернул телефон.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. За кражу телефона он может сесть в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU