В Тверской области пропала несовершеннолетняя девочка
Подросток ушел из здания автовокзала в Твери
Девочка пропала 14 мая в Твери Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Как сообщает ВПСО «Сова» на своей странице в соцсети, девочка 2003 года рождения пропала днем 14 мая. Подросток ушел от автовокзала в Твери.
Девочка была одета в черную водолазку с розовым воротником, черные джинсы, сине-серые кроссовки.
Особые приметы: рост около 150 см, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза голубые.
На данный момент местонахождения ребенка неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU