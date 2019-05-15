2019-05-15T14:58:22+03:00
Происшествия

В Тверской области пропала несовершеннолетняя девочка

Подросток ушел из здания автовокзала в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
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Девочка пропала 14 мая в Твери Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская областьДевочка пропала 14 мая в Твери Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область
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Как сообщает ВПСО «Сова» на своей странице в соцсети, девочка 2003 года рождения пропала днем 14 мая. Подросток ушел от автовокзала в Твери.

Девочка была одета в черную водолазку с розовым воротником, черные джинсы, сине-серые кроссовки.

Особые приметы: рост около 150 см, телосложение худощавое, волосы русые до плеч, глаза голубые.

На данный момент местонахождения ребенка неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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