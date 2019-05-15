В Твери пассажирка маршрутки пострадала в результате ДТП
Жизни потерпевшей ничего не угрожает
Полицейские выясняют подробности ДТПФото: Виктория МИНАЕВА
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В среду, 15 мая, на проспекте Чайковского у дома №7 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина. Авария случилась, когда на часах было около 14.40. Полицейские сообщают о том, что водитель маршрутного такси №222 врезался в автомобиль УАЗ.
По сведениям Управления ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадала пассажирка маршрутки. Жизни потерпевшей ничего не угрожает. Полицейские также попросили "маршрутчика" дунуть в трубочку, которая показала, что мужчина был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU