В Твери пассажирка маршрутки пострадала в результате ДТП

15 Май 14:49 2019-05-15T14:49:50+03:00

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В среду, 15 мая, на проспекте Чайковского у дома №7 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина. Авария случилась, когда на часах было около 14.40. Полицейские сообщают о том, что водитель маршрутного такси №222 врезался в автомобиль УАЗ.

По сведениям Управления ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадала пассажирка маршрутки. Жизни потерпевшей ничего не угрожает. Полицейские также попросили "маршрутчика" дунуть в трубочку, которая показала, что мужчина был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU