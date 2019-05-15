2019-05-15T14:40:03+03:00
Общество

Восстановлено движение троллейбусов в Заволжском районе Твери

Авария на подстанции ликвидирована
Альберт БОЙКОВ
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Троллейбусы возобновили движениеТроллейбусы возобновили движениеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Заволжском районе Твери восстановлено движение троллейбусов. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в держурной «МУП ПАТП-1».

Напомним, что «рогатые» перестали ходить в Заволжье из-за аварии, которая несколько часов назад произошла на подстанции, расположенной на улице Паши Савельевой. В результате шансов выбраться из центра города и Московского района за Волгу, у любителей троллейбусов не было. Людям приходилось перемещаться на автобусах и маршрутках. В настоящее время электротранспорт функционирует в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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