Восстановлено движение троллейбусов в Заволжском районе Твери

15 Май 14:40 2019-05-15T14:40:03+03:00

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В Заволжском районе Твери восстановлено движение троллейбусов. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили в держурной «МУП ПАТП-1».

Напомним, что «рогатые» перестали ходить в Заволжье из-за аварии, которая несколько часов назад произошла на подстанции, расположенной на улице Паши Савельевой. В результате шансов выбраться из центра города и Московского района за Волгу, у любителей троллейбусов не было. Людям приходилось перемещаться на автобусах и маршрутках. В настоящее время электротранспорт функционирует в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU