«Тверь Водоканал» напоминает о начале сезона полива

15 Май 13:49 2019-05-15T13:49:35+03:00

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Основанием для расчетов является приказ региональной энергетической комиссии Тверской области № 340-нп от 23.08.2012 г.

Регулятором установлены нормативы, которые зависят от того, какие культуры возделываются на участке и что используется в качестве источника водоснабжения: колонка или централизованная система водоснабжения. Речь идет о тех абонентах, у кого не установлены приборы учета на воду.

Так, например, на полив газона с использованием центрального водоснабжения установлен норматив 0,152 кубометра на 1 квадратный метр земельного участка, а на полив овощей – 0,023 кубометра. С полным перечнем нормативов можно ознакомиться на сайте предприятия www.tvervodokanal.ru в разделе «Тарифы и нормативы», с приказом - на официальном сайте ГУ РЭК Тверской области https://рэк.тверскаяобласть.рф

«Исходные данные для расчета – площадь участка. Если его часть замостили или на нем появились постройки, то необходимо уточнить поливочную площадь, для этого надо вызвать контролера «Тверь Водоканала». Перерасчет будет сделан с момента составления акта. Следует помнить, что законодательство не предполагает перерасчет в связи с тем, что участок не возделывается или в связи с погодными условиями полив не требовался», - напоминает начальник отдела по работе с населением Александра Климова.

Вызвать контролера можно по телефонам 62-01-02 и 48-11-00. Во избежание лишних расходов специалисты рекомендуют установить счетчики на воду. В этом случае расчет платы за потребление производится строго по показаниям прибора учета независимо от назначения расхода воды. Сезон полива продлится до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU