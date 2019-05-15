В Оленинском районе Тверской области поисковики обнаружили военный самолет МиГ-3

15 Май 13:44 2019-05-15T13:44:54+03:00

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О военной находке сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Оленинского района Олег Дубов и разместил фотографии из местной газеты. Чиновник рассказал, что легенда о сбитом самолете существовала много лет, его искали, без успеха, несколько раз.

И вот во время «Вахты памяти» на территории Гусевского сельского поселения поисковый отряд «Орел» под руководством Александра Гоздинского, обнаружил останки советского самолета МиГ-3 и летчика вместе с уцелевшими личными документами.

Как оказалось, самолет был сбит в 1941 году, при отражении немецкого наступления на Оленино и Ржев. Судя по документам, младший лейтенант, летчик Василий Егорович Родичев, родился на Кубани, в Шихорецком районе, станице Александроневская в 1917 году.

В настоящее время ведется поиск родственников. Если потомков у летчика не окажется, то Василий Егорович Родичев будет захоронен на территории Оленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU