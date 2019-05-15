Троллейбусы перестали ходить в Заволжский район Твери

15 Май 13:14 2019-05-15T13:14:34+03:00

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Днем, 15 мая, Заволжский район Твери остался без электротранспорта. О том, что встало троллейбусное сообщение, а в некоторых домах потух свет, сообщили по телефону читатели «Комсомолки».

В частности, приостановлено движение троллейбусов №3 и №4, которые связывают Заволжье с центром города и Московским районом.

Причиной остановки стала авария на одной из подстанций в Заволжском районе (на ул. Паши Савельевой).

На месте работают аварийные бригады. После устранения неполадок, электротранспорт возобновит движение в штатном режиме. Точное время пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU