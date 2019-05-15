Жительница Тверской области заплатит штраф за поддельные заключения о медосмотре работников предприятия
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города Удомля, обвиняемой в использовании заведомо ложного документа.
Согласно материалам дела, в декабре прошлого года управляющая ООО, во избежание штрафа и отстранения от работ в рамках договора подряда с одним из предприятий Удомли, подделала медицинские документы.
В частности, женщина скопировала оригиналы заключений медицинского осмотра и внесла в них данные сотрудников, которые не прошли плановый медосмотр.
Подложные документы подсудимая предоставила в отдел охраны труда в качестве подлинных.
Как сообщает пресс-служба суда, в ходе предварительного расследования от обвиняемой поступило заявление об освобождении ее от уголовной ответственности, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В судебном заседании подсудимая, ее защитник и государственный обвинитель не возражали против прекращения уголовного дела.
Женщина освобождена от уголовной ответственности и заплатит 50 тысяч рублей.
Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU