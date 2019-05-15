Жительница Тверской области заплатит штраф за поддельные заключения о медосмотре работников предприятия

15 Май 13:01 2019-05-15T14:01:23+03:00

За поддельные справки о медосмотре женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города Удомля, обвиняемой в использовании заведомо ложного документа.

Согласно материалам дела, в декабре прошлого года управляющая ООО, во избежание штрафа и отстранения от работ в рамках договора подряда с одним из предприятий Удомли, подделала медицинские документы.

В частности, женщина скопировала оригиналы заключений медицинского осмотра и внесла в них данные сотрудников, которые не прошли плановый медосмотр.

Подложные документы подсудимая предоставила в отдел охраны труда в качестве подлинных.

Как сообщает пресс-служба суда, в ходе предварительного расследования от обвиняемой поступило заявление об освобождении ее от уголовной ответственности, и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании подсудимая, ее защитник и государственный обвинитель не возражали против прекращения уголовного дела.

Женщина освобождена от уголовной ответственности и заплатит 50 тысяч рублей.

Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU