2019-05-15T12:12:41+03:00
Общество

Волонтеры соберутся, чтобы очистить от грязи берег Волги в Твери

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской акции «Вода России»
Ольга ТРОФИМОВА
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Добровольцы очистят берег Волги в ТвериДобровольцы очистят берег Волги в ТвериФото: Виктория ЖУКОВА
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Волонтерский экологический марафон «Чистая Волга» запланирован на 17 мая. В этот день добровольцы соберутся, чтобы очистить от мусора и грязи береговую линию Волги в Твери от ул. Пичугина до Мигаловской набережной.

Отметим, что в преддверии празднования Дня реки Волги 20 мая в экомарафоне по уборке рек, предположительно, примут участие более 12 тысяч волонтеров со всей России, в том числе около 800 человек – в Тверском регионе.

Всего в рамках всероссийской акции «Вода России» запланированы тысячи мероприятий по всей стране. Общая протяжённость береговых линий, которые планируется очистить в 2019 году, составит 1500 км, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Тверской экомарафон начнется в 12.00. Присоединиться могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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