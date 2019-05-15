В Твери несовершеннолетняя девочка пострадала из-за маршрутчика лихача

15 Май 10:47 2019-05-15T10:47:53+03:00

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Во вторник, 14 мая, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девятилетняя девочка. Авария случилась на улице Бориса Полевого в районе дома №13, когда на часах было около 16.30.

Дорожные полицейские сообщают о том, что неустановленный водитель автобуса ПАЗ, курсирующего по маршруту №7, резко нажал на тормоз, в результате чего в салоне упала девятилетняя девочка.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, ребенок вместе с мамой самостоятельно обратились в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU