2019-05-15T10:47:53+03:00
Происшествия

В Твери несовершеннолетняя девочка пострадала из-за маршрутчика лихача

Потерпевшей понадобилась помощь врачей
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Полицейские устанавливают личность водителяПолицейские устанавливают личность водителяФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 мая, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девятилетняя девочка. Авария случилась на улице Бориса Полевого в районе дома №13, когда на часах было около 16.30.

Дорожные полицейские сообщают о том, что неустановленный водитель автобуса ПАЗ, курсирующего по маршруту №7, резко нажал на тормоз, в результате чего в салоне упала девятилетняя девочка.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, ребенок вместе с мамой самостоятельно обратились в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине