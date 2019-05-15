Четверо долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, празднуют свои дни рождения в Тверской области

15 Май 09:58 2019-05-15T09:58:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В мае 2019 года сто один год отмечает ржевитянка. По сто два года исполняется двум женщинам из Осташковского и Пеновского районов. И, наконец, со сто третьим днём рождения поздравляют в мае свою землячку в Заволжском районе Твери. Данные предоставило региональное отделение Пенсионного фонда.

Между тем, согласно официальным данным Росстата, в прошлом году доля населения, перешагнувшего планку трудоспособного возраста в нашей стране (по статистике прошлого года это мужчины - старше 60, женщины - старше 55 лет), составила всего 25,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU