2019-05-15T09:58:54+03:00
Общество

Четверо долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, празднуют свои дни рождения в Тверской области

Все они - женщины
Виктория ТУШКОВА
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По данным Пенсионного фонда в мае в Тверской области празднуют дни рождения четверо долгожителейПо данным Пенсионного фонда в мае в Тверской области празднуют дни рождения четверо долгожителейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В мае 2019 года сто один год отмечает ржевитянка. По сто два года исполняется двум женщинам из Осташковского и Пеновского районов. И, наконец, со сто третьим днём рождения поздравляют в мае свою землячку в Заволжском районе Твери. Данные предоставило региональное отделение Пенсионного фонда.

Между тем, согласно официальным данным Росстата, в прошлом году доля населения, перешагнувшего планку трудоспособного возраста в нашей стране (по статистике прошлого года это мужчины - старше 60, женщины - старше 55 лет), составила всего 25,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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