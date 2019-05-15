2019-05-15T11:23:20+03:00
Происшествия

Молодого мужчину поймали с наркотиками в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчине грозит тюремный срокМужчине грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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По подозрению в незаконном обороте наркотических средств сотрудниками наркоконтроля МО МВД России «Торжокский» на одной из улиц в Торжке был задержан 29-летний мужчина.

При личном досмотре полицейские обнаружили у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом. Специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 0,83 г.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, по ч.1 статьи №228 УК РФ, мужчине грозит до лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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