Молодого мужчину поймали с наркотиками в Тверской области

15 Май 11:23 2019-05-15T11:23:20+03:00

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По подозрению в незаконном обороте наркотических средств сотрудниками наркоконтроля МО МВД России «Торжокский» на одной из улиц в Торжке был задержан 29-летний мужчина.

При личном досмотре полицейские обнаружили у подозреваемого сверток с порошкообразным веществом. Специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 0,83 г.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотиков, по ч.1 статьи №228 УК РФ, мужчине грозит до лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU