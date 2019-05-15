В Бологовском районе Тверской области спасли лосенка

15 Май 09:40 2019-05-15T09:40:36+03:00

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Лосиную семью обнаружили в ходе рейда на территории Бологовского районного общества охотников и рыболовов 10 мая. Самка лося стояла у дороги, возле порубочных остатков деревьев в районе 17-го км автодороги Бологое-Кемцы-Березовский Рядок.

Увидев людей, лосиха скрылась в лесном массиве. Рядом с местом, где она стояла, государственный инспектор Тверской области в области охраны окружающей среды, который патрулировал район, заметил лосенка.

Как сообщает пресс-служба Миниприроды по Тверской области, детеныш, возрастом около 2-х недель, застрял в куче веток и совсем обессилел, пытаясь выбраться. Инспектор вытащил лосенка и вынес на опушку. Лосиха сразу же подошла к детенышу, и они вместе скрылись в лесу.

Напомним, что сейчас идет период массовой миграции лосей. Животные часто оказываются вблизи дорог, поэтому при движении через лесной массив, следует быть особенно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU