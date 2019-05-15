2019-05-15T09:22:05+03:00
Происшествия

Студент из Тверской области, убивший отчима, ходатайствует, чтобы его судили присяжные

Дело рассмотрит Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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За убийство отчима молодой человек может отправиться в тюрьму на 15 летЗа убийство отчима молодой человек может отправиться в тюрьму на 15 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Заволжский районный суд г. Твери поступило уголовное дело в отношении студента «Тверского машиностроительного колледжа». Молодого человека обвиняют в убийстве отчима.

Как указано в обвинительном заключении, инцидент произошел в конце декабря. Обвиняемый находился дома вместе со своим отчимом. Мужчины поссорились, и пасынок ударил отчима ножом в грудь, от чего тот скончался на месте происшествия.

За убийство молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемый при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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