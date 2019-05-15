В Тверской области водитель авто вылетел в кювет, объезжая лося
ДТП произошло в Западнодвинском районе
Легковушка перевернулась, водитель доставлен в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась утром, 15 мая, на трассе М-9 "Балтия". 64-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21074, когда на дорогу вышел лось.
По информации Госавтоинспекции, мужчина попытался объехать животное, но не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель с открытым переломом руки госпитализирован.
Отметим, что в настоящее время идет активный период сезонной миграции лосей. Животные часто выходят на дорогу, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время движения.
ИСТОЧНИК KP.RU