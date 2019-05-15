2019-05-15T09:19:25+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель авто вылетел в кювет, объезжая лося

ДТП произошло в Западнодвинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Легковушка перевернулась, водитель доставлен в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиЛегковушка перевернулась, водитель доставлен в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария случилась утром, 15 мая, на трассе М-9 "Балтия". 64-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-21074, когда на дорогу вышел лось.

По информации Госавтоинспекции, мужчина попытался объехать животное, но не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель с открытым переломом руки госпитализирован.

Отметим, что в настоящее время идет активный период сезонной миграции лосей. Животные часто выходят на дорогу, поэтому водителям следует быть особенно внимательными во время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине