В Тверской области легковушка врезалась в припаркованный большегруз
У пострадавших – ушибы и ссадины
Легковушка врезалась в припаркованный большегрузФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в ночь на 14 мая в поселке Рамешки на ул. Советской.
34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2114, не справился с управлением и врезался в припаркованный на прилегающей территории большегруз DAF. У водителя легковушки выявлены признаки алкогольного опьянения.
В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, который ехал без ремня безопасности, и его 33-летний пассажир.
Пострадавшие отделались ушибами и ссадинами и госпитализации отказались, пояснили в областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU