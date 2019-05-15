В Тверской области легковушка врезалась в припаркованный большегруз

15 Май 08:35 2019-05-15T08:35:07+03:00

У пострадавших – ушибы и ссадины

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ДТП произошло в ночь на 14 мая в поселке Рамешки на ул. Советской.

34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2114, не справился с управлением и врезался в припаркованный на прилегающей территории большегруз DAF. У водителя легковушки выявлены признаки алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, который ехал без ремня безопасности, и его 33-летний пассажир.

Пострадавшие отделались ушибами и ссадинами и госпитализации отказались, пояснили в областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU