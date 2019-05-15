2019-05-15T08:35:07+03:00
Происшествия

В Тверской области легковушка врезалась в припаркованный большегруз

У пострадавших – ушибы и ссадины
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Легковушка врезалась в припаркованный большегрузЛегковушка врезалась в припаркованный большегрузФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло в ночь на 14 мая в поселке Рамешки на ул. Советской.

34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2114, не справился с управлением и врезался в припаркованный на прилегающей территории большегруз DAF. У водителя легковушки выявлены признаки алкогольного опьянения.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗа, который ехал без ремня безопасности, и его 33-летний пассажир.

Пострадавшие отделались ушибами и ссадинами и госпитализации отказались, пояснили в областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине