2019-05-15T08:06:53+03:00
Общество

100 тонн голубой глины понадобилось для создания скульптуры Советского солдата для Ржевского мемориала в Тверской области

Глиняный солдат готов к отливке
Ольга ТРОФИМОВА
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Завершить возведение мемориала должны к 9 мая 2020-го Фото: пресс-служба правительства Тверской областиЗавершить возведение мемориала должны к 9 мая 2020-го Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Работа над скульптурой длилась более двух месяцев. Следующим этапом станет создание формы.

В течение месяца 25-метровая фигура солдата будет закрываться гипсом и резиной. Затем формы доставят в литейный цех для изготовления восковых моделей, с их помощью скульптура будет отлита из бронзы. Завершающим этапом станет сборка монумента на площадке мемориала.

Напомним, это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, реализованный по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Мемориал появится во Ржеве накануне 9 мая 2020 года, в честь 75-й годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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