Транспорт в Тверской области станет комфортным и безопасным

14 Май 22:11 2019-05-15T08:11:40+03:00

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Об этом сообщил Председатель государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов по итогам обсуждения вопроса с губернатором Игорем Руденей 14 мая в областном правительстве.

Перед совещанием глава региона вместе с главой госкорпорации осмотрели в Твери экспозицию нового общественного транспорта, который предполагается внедрить при модернизации системы пассажирских перевозок. Планируется обновление парка городского транспорта, формирование маршрутной сети, отвечающей запросам населения – удобство, комфорт, безопасность.

По словам Игоря Рудени, для Твери очень важны хорошие и качественные решения в этом направлении.

Как в свою очередь отметил Игорь Шувалов, обновление общественного транспорта города – это комплексный проект, и ВЭБ готов его профинансировать через лизинговые операции.

Отметим, что в настоящее время в Твери совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией внедряется современная модель пассажирских перевозок.

В дальнейшем планировать маршрутную сеть, заниматься подготовкой к проведению конкурентных процедур по заключению государственных контрактов, контролировать соблюдение расписания и другие вопросы будет государственное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU