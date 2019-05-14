2019-05-14T18:53:17+03:00
Общество

Живодеры из Твери, утопившие кота, наказаны годом исправительных работ

Приговор вынес Московский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские живодеры отделались легким наказанием Фото: ТИАТверские живодеры отделались легким наказанием Фото: ТИА
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Во вторник, 14 мая, двое живодеров из Твери Илья Барсуков и Виктория Польшина в очередной раз предстали перед судом.

Напомним, молодых людей судят за жестокое обращение с животными. Осенью прошлого года Барсуков и Польшина утопили взрослого кота, который принадлежал подсудимой. Видео живодеры сняли на телефон, выложили в Интернет и разослали своим друзьям с комментарием, как надо гуманно избавляться от животных.

После этого видео Инициативная группа по защите животных написала заявление в полицию и живодеров задержали.

Как сообщает ТИА, суд признал Барсукова и Польшину виновными в совершении преступления по п. "а" и "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору с публичной демонстрацией в сети "Интернет".

Им обоим назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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