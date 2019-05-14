2019-05-14T17:34:25+03:00
Общество

И.О. руководителя СК России по Тверской области проведёт прием граждан в Ржеве

Необходимо пройти предварительную запись
Альберт БОЙКОВ
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Граждан в СК выслушивают на постоянной основеГраждан в СК выслушивают на постоянной основе
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В пятницу, 17 мая, и.о. руководителя СУ СК РФ по Тверской области полковник юстиции Станислав Захаров проведёт во Ржеве личный прием граждан. Офицер готов выслушать людей по адресу Пушкинская набережная дом №17, с 11 часов до 13 часов.

Предварительная запись на прием осуществляется в аппарате следственного управления по Тверской области по телефонам 8 (4822) 65-63-31 и 8 (4822) 65-62-36. Звонить надо в рабочее время.

Расписание приемов граждан можно найти на официальном сайте следственного управления в разделе «Обращения граждан» подразделе «График приема граждан» (http://tver.sledcom.ru/references/schedule ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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