И.О. руководителя СК России по Тверской области проведёт прием граждан в Ржеве
Необходимо пройти предварительную запись
Граждан в СК выслушивают на постоянной основе
Изменить размер текста:
В пятницу, 17 мая, и.о. руководителя СУ СК РФ по Тверской области полковник юстиции Станислав Захаров проведёт во Ржеве личный прием граждан. Офицер готов выслушать людей по адресу Пушкинская набережная дом №17, с 11 часов до 13 часов.
Предварительная запись на прием осуществляется в аппарате следственного управления по Тверской области по телефонам 8 (4822) 65-63-31 и 8 (4822) 65-62-36. Звонить надо в рабочее время.
Расписание приемов граждан можно найти на официальном сайте следственного управления в разделе «Обращения граждан» подразделе «График приема граждан» (http://tver.sledcom.ru/references/schedule ).
ИСТОЧНИК KP.RU