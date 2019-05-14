В Твери пройдут два Всероссийских турнира по дартс

14 Май 16:51 2019-05-14T16:51:12+03:00

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С 17 по 19 мая в СК «Юбилейный» будут проходить Кубок Федерации дартс России и командный Чемпионат России по дартс. Участие в состязаниях примут более 300 лучших спортсменов со всей страны. Соревнования пройдут среди мужских и женских команд, а также в одиночном и парном разрядах.

17 мая спортсмены будут разминаться, 18 мая бороться в командном и парном разрядах, а 19 мая уже в личном. Победители соревнования получат право на участие в отборе в состав сборной команды России по дартс на предстоящий сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU