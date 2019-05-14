Домашний пёс Байкал заразился бешенством в Кашинском районе Тверской области

14 Май 16:28 2019-05-14T16:28:49+03:00

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В Тверской области, в деревне Коржавино Кашинского района, выявлен очередной случай бешенства, в этот раз у домашнего животного. Четырёхлетний пёс Байкал вёл себя беспокойно, лаял, из пасти текли слюни. Хозяева заподозрили бешенство и им пришлось убить собаку.

Исследование, проведённое специалистами лаборатории по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской области, подтвердило: собака заразилась смертельной болезнью.

Следует помнить: бешенство опасно для людей, домашних и диких теплокровных животных. Болезнь передаётся со слюной заражённого животного. Слюне достаточно попасть на небольшую царапину, ранку или слизистую оболочку. Профилактика болезни среди домашних животных возможна только с помощью вакцинации. Контакт с дикими животными, особенно с теми, которые сами идут к людям, может быть смертельно опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU