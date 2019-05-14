"Ночь в музее" пройдет и в Тверском городском музейно-выставочном центре

14 Май 21:35 2019-05-14T21:35:33+03:00

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Во Всероссийской акции, которая в этом году пройдет в 13-й раз, примет участие и Тверской городской музейно-выставочный центр.

В ТГМВЦ будут работать три площадки: большой, малый и лекционно-выставочный залы.

С 15:00 до 21:00 бесплатно можно посетить выставки «Шаг» и «Чаша на двоих».

С 15:00 до 16:00 - художественный пленэр, где гости будут рисовать пастелью и познавать секреты и тонкости работы в этом материале. Вход свободный (6+).

В 16:00 - обзорная экскурсия по художественным выставкам «Шаг» (большой зал) и «Чаша на двоих» (лекционно-выставочный зал). Вход свободный (6+).

В 16:00 и 18:00 - обзорная экскурсия по выставке художников-модернистов «Золотой поцелуй». Билеты на выставку приобретаются отдельно в кассе. Стоимость билетов - 160 и 200 рублей.

В 17:00 - творческая встреча с художником по керамике, членом Союза художников России и одним из авторов выставки «Чаша на двоих» Ларисой Филиной. Вход свободный (6+).

В 18:00 - творческие мастерские.

В 19:30 - игра «Крокодил». Вход свободный (6+).

Одновременно будут работать следующие мастер-классы:

- «Малевич отдыхает». Мастер-класс по росписи ткани в японской технике шибори. Стоимость участия - 600 руб. (12+). Мастер - член Союза дизайнеров России Линда Клявина.

- «Ловец снов». Мастер-класс по созданию украшения интерьера. Стоимость участия - 300 руб. (12+). Мастер - Ольга Кузнецова.

- «Песочные фантазии». Мастер-класс по рисованию цветным песком. Стоимость участия - 150 руб. (3+). Мастер - Галина Титова.

Также все желающие смогут поучаствовать в «Арт-лотерее», итоги которой будут подведены в 19:30 в большом выставочном зале. Победители получат приятные подарки. А еще всех ждёт «Чайная пауза» и «Шляпная фотосессия». С 15:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU