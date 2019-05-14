В ДТП с участием мотоциклов на дорогах Тверской области погибли 4 человека
Статистика аварий неутешительная: 4 человека погибли и 27 участников происшествий получили травмы различной степени тяжести. Двое из общего числа погибших – подростки девочка и мальчик в возрасте 15 и 16 лет, которые разбились на питбайке.
УГИБДД по Тверской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.
Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к водителям мотоциклов и мопедов, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия.
Мотоциклистам, в свою очередь, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, меры личной безопасности, избегать резких маневров и больших скоростей, использовать мотошлемы и защитную экипировку.
ИСТОЧНИК KP.RU