2019-05-14T18:33:53+03:00
Происшествия

В ДТП с участием мотоциклов на дорогах Тверской области погибли 4 человека

Всего в 2019 году областная Госавтоинспекция зафиксировала 28 ДТП с мотехникой
Ольга ТРОФИМОВА
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27 человек получили травмы в ДТП с мотоциклами Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области27 человек получили травмы в ДТП с мотоциклами Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Статистика аварий неутешительная: 4 человека погибли и 27 участников происшествий получили травмы различной степени тяжести. Двое из общего числа погибших – подростки девочка и мальчик в возрасте 15 и 16 лет, которые разбились на питбайке.

УГИБДД по Тверской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и быть взаимовежливыми.

Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к водителям мотоциклов и мопедов, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия.

Мотоциклистам, в свою очередь, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, меры личной безопасности, избегать резких маневров и больших скоростей, использовать мотошлемы и защитную экипировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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