2019-05-14T14:30:29+03:00
Общество

В больнице Тверской области не хватало медоборудования и лекарств

Юридическому и должностному лицу выписали штрафы
Альберт БОЙКОВ
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Нарушителям выписали штрафы Фото: REUTERSНарушителям выписали штрафы Фото: REUTERS
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Прокуратура Молоковского района Тверской области нашла нарушения в деятельности местной ЦРБ.

Во время проверки выяснилось, что в лечебном учреждении отсутствует необходимое медоборудование, а также не хватает лекарств в укладах и отделении скорой помощи. В итоге, в отношении больницы главврача были возбуждены два дела об административном правонарушении и выписаны штрафы в 100 и 15 тысяч рублей соответственно.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес главного врача было внесено представление, которое находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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