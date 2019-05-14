В больнице Тверской области не хватало медоборудования и лекарств
Юридическому и должностному лицу выписали штрафы
Нарушителям выписали штрафы Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
Прокуратура Молоковского района Тверской области нашла нарушения в деятельности местной ЦРБ.
Во время проверки выяснилось, что в лечебном учреждении отсутствует необходимое медоборудование, а также не хватает лекарств в укладах и отделении скорой помощи. В итоге, в отношении больницы главврача были возбуждены два дела об административном правонарушении и выписаны штрафы в 100 и 15 тысяч рублей соответственно.
Как сообщает прокуратура Тверской области, в адрес главного врача было внесено представление, которое находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU