2019-05-14T16:59:19+03:00
Общество

Депутаты Тверской городской Думы расскажут, на что в прошлом году потратили бюджетные деньги

Общественные слушания по исполнению бюджета пройдут 24 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Народные избранники отчитаются об исполнении бюджетаНародные избранники отчитаются об исполнении бюджетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В настоящий момент проект об исполнении городского бюджета за 2018 год рассматривают думские профильные комитеты и специально созданная рабочая группа. После утверждения, его представят горожанам.

Отметим, что в целом, расходование бюджетных средств в 2018 году проходило по 15 муниципальным программам. Общий объем доходов составил - 9,3 млрд. рублей, расходов- 9,5 млрд. рублей, дефицит - 256 млн. рублей.

В течение года Тверская городская Дума 11 раз вносила изменения в главный финансовый документ.

24 мая на общественных слушаниях, которые пройдут в стенах Думы, жителям Твери расскажут, как прожил город 2018 год: куда были израсходованы средства, какие планы были осуществлены, а на что денег так и не хватило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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