На один день Вышний Волочек в Тверской области останется без путепровода

14 Май 13:32 2019-05-14T13:32:50+03:00

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О том, что 16 мая с 10.00 до 16.00 путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке будет закрыт для движения транспорта, сообщила пресс-служба ГКУ «Дирекции территориального дорожного фонда».

Перекрытия связаны с проведением работ по ямочному ремонту.

Дирекция фонда предлагает автолюбителям временно воспользоваться объездной дорогой от улицы Сиверсова через поселок Горняк и далее по улице Узкоколейная с выходом на улицу Шмидта и приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU