На один день Вышний Волочек в Тверской области останется без путепровода
Проезжую часть моста закроют на ремонт
На путепроводе будут заделывать ямыФото: Влад КОМЯКОВ
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О том, что 16 мая с 10.00 до 16.00 путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке будет закрыт для движения транспорта, сообщила пресс-служба ГКУ «Дирекции территориального дорожного фонда».
Перекрытия связаны с проведением работ по ямочному ремонту.
Дирекция фонда предлагает автолюбителям временно воспользоваться объездной дорогой от улицы Сиверсова через поселок Горняк и далее по улице Узкоколейная с выходом на улицу Шмидта и приносит извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU