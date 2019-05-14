В Твери иностранцы 273 раза нарушили миграционное законодательство

14 Май 13:19 2019-05-14T13:19:30+03:00

Более 30 нелегалов отправились на родину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Силами подразделения полиции Тверской области во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и Росгвардии за неделю было выявлено 273 административных правонарушения.

В частности, за нарушение режима пребывания к административной ответственности привлечено 150 иностранных граждан, еще 88 иностранных работников привлечено к административной ответственности за несоблюдение порядка осуществления трудовой деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

27 иностранных работников нелегально трудились на стройках и в производственном цехе по изготовлению автозапчастей. Их работодателям также грозит административное наказание.

Всего за период первого этапа операции «Нелегал – 2019» на виновных лиц, нарушивших миграционное законодательство, наложены административные штрафы на общую сумму 882 тыс. рублей. Выявлено 23 факта фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. За пределы страны выдворен 31 иностранный гражданин, 23-м нелегалам закрыт въезд в Российскую Федерацию.

ИСТОЧНИК KP.RU