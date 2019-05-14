«Морозовский городок» может стать новым деловым районом Твери

14 Май 13:05 2019-05-14T13:05:53+03:00

Перспективы развития территории обсудили во время визита делегации госкорпорации ВЭБ.РФ во Двор Пролетарки

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В Тверской области c двухдневным рабочим визитом находится команда институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Во вторник, 14 мая, Игорь Шувалов и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили историко-архитектурный комплекс «Морозовский городок» в Твери: осмотрели территорию, ключевые объекты, бизнес-центр «Этажи», который в настоящий момент приспособлен под офисные помещения, а также посетили жилой дом «Париж».

Как отметил глава региона, все здания имеют историческую ценность. Есть план по расселению жителей и концепция развития городка.

В частности, на данной территории предполагается создание современной городской среды, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры. Если проект будет реализован, в Твери появится новый деловой район.

По итогам визита делегации,14 мая, на совещании в правительстве Тверской области Игорь Руденя и Игорь Шувалов обсудят дальнейшие перспективы развития Морозовского городка и ряд других вопросов, в том числе и строительство Западного моста в областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU