2019-05-14T13:05:53+03:00
Общество

«Морозовский городок» может стать новым деловым районом Твери

Перспективы развития территории обсудили во время визита делегации госкорпорации ВЭБ.РФ во Двор Пролетарки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первоочередная задача региона - расселить аварийные казармыПервоочередная задача региона - расселить аварийные казармыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области c двухдневным рабочим визитом находится команда институтов развития во главе с председателем государственной корпорации ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

Во вторник, 14 мая, Игорь Шувалов и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили историко-архитектурный комплекс «Морозовский городок» в Твери: осмотрели территорию, ключевые объекты, бизнес-центр «Этажи», который в настоящий момент приспособлен под офисные помещения, а также посетили жилой дом «Париж».

Как отметил глава региона, все здания имеют историческую ценность. Есть план по расселению жителей и концепция развития городка.

В частности, на данной территории предполагается создание современной городской среды, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры. Если проект будет реализован, в Твери появится новый деловой район.

По итогам визита делегации,14 мая, на совещании в правительстве Тверской области Игорь Руденя и Игорь Шувалов обсудят дальнейшие перспективы развития Морозовского городка и ряд других вопросов, в том числе и строительство Западного моста в областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине