Жителя Твери оштрафовали за кражу трех бутылок водки
Решение вынес Заволжский районный суд
Мужчина заплатит штраф за кражу водки из магазинаФото: Валерий РОМАНОВ
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Суд установил, что 9 мая 2019 года житель Тверской области украл в одном из сетевых супермаркетов три бутылки водки. А именно, две "чекушки" по 0,25 л стоимостью 218,0 рублей каждая и одну пол-литровую бутылку за 280,0 рублей.
Общая сумма ущерба для магазина составила 498 рублей.
Постановлением Заволжского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения.
За кражу спиртного ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU