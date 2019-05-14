Жителя Твери оштрафовали за кражу трех бутылок водки

14 Май 12:40 2019-05-14T12:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд установил, что 9 мая 2019 года житель Тверской области украл в одном из сетевых супермаркетов три бутылки водки. А именно, две "чекушки" по 0,25 л стоимостью 218,0 рублей каждая и одну пол-литровую бутылку за 280,0 рублей.

Общая сумма ущерба для магазина составила 498 рублей.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения.

За кражу спиртного ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU