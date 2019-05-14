2019-05-14T12:40:37+03:00
Общество

Жителя Твери оштрафовали за кражу трех бутылок водки

Решение вынес Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина заплатит штраф за кражу водки из магазинаМужчина заплатит штраф за кражу водки из магазинаФото: Валерий РОМАНОВ
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Суд установил, что 9 мая 2019 года житель Тверской области украл в одном из сетевых супермаркетов три бутылки водки. А именно, две "чекушки" по 0,25 л стоимостью 218,0 рублей каждая и одну пол-литровую бутылку за 280,0 рублей.

Общая сумма ущерба для магазина составила 498 рублей.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения.

За кражу спиртного ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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