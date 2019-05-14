2019-05-14T12:13:36+03:00
Звезды

Жителям и гостям Твери покажут «Дары с Верхневолжских берегов»

Экспозиция изделий народных промыслов откроется 15 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Посетители увидят изделия народных промысловПосетители увидят изделия народных промысловФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Выставка «Дары с Верхневолжских берегов» станет уникальным событием в культурной жизни областной столицы. Экспозиция собрана при участии предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области.

Посетители увидят утончённые работы мастериц-золотошвей, керамическую и глиняную посуду и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьбу и роспись по дереву, и многое другое.

В рамках выставки будут проводиться экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы для детей, Дни промыслов.

Выставка будет работать до 29 июня в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Торжественное открытие состоится в 15 мая, в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области у мужчины украли деньги с банковской карты
Тверской области выберут лучшую медсестру
За разбойное нападение на таксиста в Тверской области осудили двух чеченцев
В Тверской области по настоянию прокурора ограничили доступ на опасный объект, который стал притоном для маргиналов
Тверичан приглашают на квест по первой помощи
В Ржеве Тверской области благоустроят дворы и установят светодиодный фонтан
В Твери продавали фальсифицированное сливочное масло
В Тверской области задержали водителя, который сбил в Торжке семейную пару
Студент из Тверской области получил условный срок за сообщение теракте
Козловы вновь соберутся в центре Твери
Житель Тверской области разбил голову, перевернувшись на квадроцикле
Жителей Твери приглашают в паломническую поездку в Новый Иерусалим
Портрет Тверского губернатора А.Н. Сомова представят в Императорском дворце
В Твери произошло две аварии с мотоциклистами