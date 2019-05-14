Жителям и гостям Твери покажут «Дары с Верхневолжских берегов»
Выставка «Дары с Верхневолжских берегов» станет уникальным событием в культурной жизни областной столицы. Экспозиция собрана при участии предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области.
Посетители увидят утончённые работы мастериц-золотошвей, керамическую и глиняную посуду и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьбу и роспись по дереву, и многое другое.
В рамках выставки будут проводиться экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы для детей, Дни промыслов.
Выставка будет работать до 29 июня в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.
Торжественное открытие состоится в 15 мая, в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU