Жителям и гостям Твери покажут «Дары с Верхневолжских берегов»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-14T12:13:36+03:00

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Выставка «Дары с Верхневолжских берегов» станет уникальным событием в культурной жизни областной столицы. Экспозиция собрана при участии предприятий, входящих в Ассоциацию народных художественных промыслов Тверской области.

Посетители увидят утончённые работы мастериц-золотошвей, керамическую и глиняную посуду и декоративные панно, народные костюмы, вышитые полотенца, резьбу и роспись по дереву, и многое другое.

В рамках выставки будут проводиться экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы для детей, Дни промыслов.

Выставка будет работать до 29 июня в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16.

Торжественное открытие состоится в 15 мая, в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU