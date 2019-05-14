Тверской области выберут лучшую медсестру
Мероприятие приурочено к празднованию Дня медицинской сестры, который отмечается в нашей стране 12 мая.
Участвовать в конкурсе будут медсестры из четырех лечебных учреждений региона.
Так, Областную клиническую больницу представит Юлия Вернигорова, Детскую областную клиническую больницу – Татьяна Громова, Калининскую центральную районную клиническую больницу – Елизавета Крылова, а Тверской областной клинический онкологический диспансер – Татьяна Фадеева.
На конкурсе медсестры продемонстрируют не только свои профессиональные навыки. Жюри также будет оценивать их элегантность, вкус, умение быть душой компании, деловитость, умение готовить и танцевать.
ИСТОЧНИК KP.RU