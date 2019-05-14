2019-05-14T11:27:38+03:00
Общество

Тверской области выберут лучшую медсестру

Конкурс состоится 16 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе выберут лучшую медсеструВ регионе выберут лучшую медсеструФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мероприятие приурочено к празднованию Дня медицинской сестры, который отмечается в нашей стране 12 мая.

Участвовать в конкурсе будут медсестры из четырех лечебных учреждений региона.

Так, Областную клиническую больницу представит Юлия Вернигорова, Детскую областную клиническую больницу – Татьяна Громова, Калининскую центральную районную клиническую больницу – Елизавета Крылова, а Тверской областной клинический онкологический диспансер – Татьяна Фадеева.

На конкурсе медсестры продемонстрируют не только свои профессиональные навыки. Жюри также будет оценивать их элегантность, вкус, умение быть душой компании, деловитость, умение готовить и танцевать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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